BMW iX1 пополнит семейство электрических кроссоверов

В ближайшие годы компания планирует BMW представить целый ряд новинок на электротяге, включая компактный кроссовер iX1, прототип которого уже проходит тесты.

Об этом сообщает портал Carscoops. Немецкая BMW намерена усилить свой электрический потенциал. К уже имеющейся линейке моделей в скором времени должен добавиться компактный кроссовер iX1.

Автомобиль использует платформу FAAR 2, которая применяется на кроссовере X1 и позволяет использовать различные силовые агрегаты, включая классические ДВС. По своему дизайну новинка будет во многом напоминать уменьшенный в размерах iX3.

По предварительным данным новинка будет предложена в нескольких вариантах тяговых батарей. Предположительно модель 30e получит АКБ емкостью 60кВтч, способную обеспечить запас хода до 450 км, а версия 40e будет иметь в своем арсенале батарею на 90 кВтч, гарантирующую дальность порядка 550 км.

В декабре прошлого года в BMW подтвердили, что производство кроссовера X1 с ДВС и гибридной силовой установкой будет прекращено в 2022, а на смену в 2023 ему придет полностью электрический аналог iX1.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, будущие автомобили BMW получат единую платформу. Универсальная платформа, получившая название New Class, разработана для использования в первую очередь на электромобилях. Однако, ее можно будет также применять для создания, автомобилей с классическими ДВС, гибридов и машин на водородных топливных ячейках.