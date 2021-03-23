Audi начала производство электрического кроссовера Q4 e-tron

Немецкая компания Audi начала производство нового электрического кроссовера Q4 e-tron на заводе в Цвикау.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка пополнит семейство электрических моделей марки и станет первым электро-SUV, который будет выпускаться на заводе компании в Германии. Напомним, что ранее электромобили с четырьмя "кольцами" выпускались на предприятии в Бельгии.

Audi Q4 e-tron станет первым электро-SUV, который будет выпускаться на заводе компании в Германии audi-mediacenter.com

Audi Q4 e-tron использует в своей основе глобальную платформу MEB, которая, благодаря модульной конструкции, позволяет создавать модели разных размеров и функционала. Производство новинки организовано на мультибрендовом заводе в Цвикау, где уже выпускают электромобиль Volkswagen ID.4, а также планируют собирать и другие модели концерна. На сборочном конвейере трудится 1400 работников. Пресс-формы и прочие необходимые для производства модели элементы поступили с двух других немецких заводов Audi в Некарсульме и Ингольштадте.

Пресс-формы и прочие необходимые для производства модели элементы поступили с двух других немецких заводов Audi audi-mediacenter.com

Завод в Цвикау имеет богатую историю Он был основан в далеком 1909 году. Несколько лет назад предприятие было полностью переоснащено для выпуска электромобилей. В ноябре 2020 года на завод прибыли первые 200 молодых специалистов Audi для организации производства электромобилей.

Audi Q4 e-tron использует в своей основе глобальную платформу MEB audi-mediacenter.com

К европейским дилерам новый кроссовер Audi Q4 e-tron поступит уже в апреле нынешнего года. А к 2025 году компания Audi планирует предложить покупателям более 20 полностью электрических моделей.

К европейским дилерам новый кроссовер Audi Q4 e-tron поступит уже в апреле нынешнего года audi-mediacenter.com

В процесс электрификации продукции бренда будут вовлечены и другие немецкие заводы компании. В частности, на основных предприятиях в Ингольштадте и Некарсульме производство моделей на новой электрической платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с коллегами из Porsche, запланировано на 2022 год.

Audi Q4 e-tron получит полностью цифровой кокпит audi-mediacenter.com

Напомним, что топовая полноприводная версия Audi Q4 e-tron получит силовой агрегат с двумя электромоторами суммарной мощностью 306 л.с. и батарею емкостью в 77 кВтч. Автомобиль сможет проехать на одном заряде около 450 километров. Новинка будет выделяться двумя уникальными опциями: системой дополненной реальности с проекционным дисплеем и голосовым ассистентом.

В списке опций – система дополненной реальности с проекционным дисплеем и голосовым ассистентом audi-mediacenter.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi презентовала электрический e-tron GT и назвала цены.