Бактерий больше, чем в унитазе: названо самое грязное место в авто

Надежда Данищук
Авто
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Бактерий больше, чем в унитазе: названо самое грязное место в авто
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Ученые исследовали, что салон автомобиля грязнее, чем обычный туалет, и является питомником многих вредных бактерий. Как выяснилось, самые грязные места в машине – багажник, сиденье водителя, рычаг переключения передач и заднее сиденье.

Лидирует по количеству бактерий багажник. Соответствующее исследование провела компания Scrap Car Comparison в партнерстве с Астонским университетом.

Исследователи взяли образцы из салонов автомобилей с "разной историей владения", чтобы установить уровни бактериального загрязнения. Среди машин были 17-летний Peugeot 307-SW, 9-летний Honda Jazz и 13-летний Ford Focus.

Ученые обнаружили, что во всех точках внутри автомобилей, откуда брались мазки для образцов, больше бактерий, чем на крышках унитаза.

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Исследователи взяли образцы из салонов автомобилей, чтобы установить уровень бактериального загрязнения.

В общем, больше всего бацилл было в багажнике автомобиля. В частности, исследование показало, что в этом месте содержится значительное количество E.coli, широко известных как фекальные бактерии.

За багажником по уровню загрязнения следовали водительское сиденье, рычаг переключения передач и заднее сиденье.

Среди выявленных бактерий была также Pseudomonas – бактерия со штаммами, которые не поддаются лечению антибиотиками, и золотистый стафилококк – микроб, который поражает кожу, вызывает серьезные воспалительные процессы, гнойные фурункулы, может вызвать патологии пищевода, а иногда даже поражает лор-органы или даже кости.

Бактерии, обнаруженные на водительском сиденье.

Также исследователи обнаружили корреляцию между возрастом автомобиля и количеством бактерий, которые могут быть обнаружены в нем. Подержанные автомобили, отобранные для исследования, показали большую бактериальную нагрузку, чем те, которыми пользовались в течение более короткого периода.

"Результаты этого исследования впечатляют, поскольку они помогают показать, что, несмотря на чистку наших автомобилей, чем они старше, тем становятся грязнее в целом", – отметил доктор Джонатан Кокс, старший преподаватель микробиологии в Астонском университете.

Интересно, что самым чистым в салоне автомобиля оказалось рулевое колесо. В этой зоне с высоким уровнем контактов наблюдался очень низкий уровень бактериального загрязнения, что может быть связано с увеличением использования дезинфицирующих средств для рук во время пандемии COVID-19.

Результаты показывают, что автомобилистам следует чаще чистить салон своих машин, а не только мыть их снаружи.

"Эти результаты подчеркивают, что мы должны изменить свое отношение к нашим автомобилям и чистоте. Часто мы чистим наши авто, основываясь на том, "выглядят ли" они чистыми, а не на том, являются ли они такими на самом деле. Нужно помнить, что не вся грязь видима для нас", – сказал доктор Кокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер наглядно продемонстрировала, сколько грязи может быть на расческе.

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