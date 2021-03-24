В Mercedes назревает конфликт с Хэмильтоном

В гоночной команде Mercedes обеспокоены чрезмерным вниманием к Льюису Хэмильтону. По мнению Жака Вильнева, это не приносит команде заслуженных дивидендов.

Об этом сообщает британский Express. Mercedes доминировал в Формуле-1 с самого начала "гибридной эры", но Жак Вильнев считает, что команде нужен Валттери Боттас, чтобы победить Льюиса Хэмилтона в чемпионате пилотов в этом году.

Хэмилтон прошел долгий путь к успеху, но многим сегодня кажется, что он стал "перетягивать одеяло на себя". Хотя, надо отдать ему должное, успехи Льюиса, безусловно, сыграли огромную роль в том, что команда Mercedes доминировала в гонках на протяжении последних 7 лет.

"То, что за рулем болида Льюис, приносит команде многое, но на данный момент растет имидж Льюиса, а не имидж Mercedes. Таково восприятие. Что действительно могло бы помочь имиджу Mercedes, так это победа с другим гонщиком", – комментирует Вильнев.

Очевидно, что разговоры о роли Люиса в команде обострились на фоне не очень удачных тестов Mercedes перед Гран При Бахрейна. По мнению руководителя команды Тото Вольффа "Машина W12 оказалась не такой стабильной, предсказуемой и устойчивой, как у некоторых наших соперников. Red Bull выглядят быстрыми и на длинной, и на короткой серии кругов. С момента завершения тестов мы начали думать, как всего за несколько дней сделать так, чтобы вернуться в Бахрейн более сильными".

Ждать результатов предсезонных тестов осталось совсем немного, первая гонка состоится уже 28 марта в Бахрейне.

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