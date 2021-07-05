Skoda будет выступать в ралли на электрической Fabia

Компании Skoda Motorsport и Skoda Austria, фирма по производству тяговых батарей Kreisel Electric и гоночная команда Baumschlager Rallye & Racing объединили усилия по созданию полностью электрического раллийного болида Skoda RE-X1 Kreisel. Новинка дебютирует в австрийском раллийном чемпионате в текущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя. Гоночный болид построен на базе модели Fabia Rally2 evo. Автомобиль, создание которого обошлось в 200 тысяч евро, оснащен электрической бортовой системой на 860 вольт, электромотором мощностью 260 кВт (354 л.с.), а крутящий момент достигает 600 Нм. Новинка прошла омологацию австрийской федерации автоспорта AMF (ÖAMTC) и совсем скоро сможет принять участи в соревнованиях.

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За основу для создания раллийного электрокара выбрали титулованную модель Fabia Rally, гоночная версия которой разошлась тиражом свыше 400 экземпляров. Новейшая версия Fabia Rally2 evo получила электрические компоненты, разработанные специалистами компании Kreisel Electric. По сравнению с традиционной версией с 1,6-литровым бензиновым мотором, электрокар стал на 46 кВт (63 л.с.) мощнее, а момент вырос с 425 до 600 Нм.

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 52,5 кВтч с жидкостным охлаждением Shell E-Fluids. С учетом возросшей массы подвеска машины была усилена. А чтобы максимально минимизировать вес электрических компонентов, в автомобиле используется бортовая система на 860 вольт. Кроме того, компания Kreisel Electric разработала зарядную станцию, получившую название Chimero, которая обеспечивает зарядную мощность 200 кВт и будет использоваться на этапах ралли для подзарядки батареи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel подготовила и провела первый этап ADAC Opel e-Rally Cup – первое в мире монобрендовое ралли на электромобилях. Все участники чемпионата используют полностью электрический хэтчбек Opel Corsa-e Rally со 100-киловаттным (136 л.с.) электромотором.