Жуткое яйцо в паутине напугало австралийку, но оказалось не тем, чем кажется. Фото

Жительница Австралии обнаружила на потолке своего дома странный объект, похожий на яйцо и обвитый паутиной. Женщину напугала такая находка и она решила посоветоваться с подписчиками в соцсети, что это может быть.

Как сообщает 7 News, семья только недавно переехала в этот дом, поэтому никто не знал, насколько давно там находился загадочный объект. Сообщение вызвало бурную реакцию на странице Facebook, тысячи людей были озадачены.

Многие боялись, что "яйцо" может быть домом для пауков или других насекомых, которые для Австралии – не редкость.

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"Если бы это было миллиард лет назад, я бы сказал, что у нас на руках яйцо динозавра", – предположил один из фолловеров.

Другая подписчица добавила: "Мой муж занимался борьбой с вредителями, и он считает, что это гнездо из яиц пауков. Вы можете пропылесосить его, а затем положить в пылесос Raid. Если это гнездо пауков, то там их будут тысячи".

"Я бы предложил костюм для защиты от биологической опасности, спрей от насекомых, – ткните его и посмотрите, что произойдет, по крайней мере, вы готовы", – написал еще один подписчик.

Пользователи посоветовали женщине не прикасаться к этой находке, а немедленно вызвать "охотников за приведениями".

Позже свекор австралийки осмотрел "яйцо" и оно оказалось обычной монтажной пеной, которая просочилась с крыши через отверстие в потолке. Стоит отметить, что такое объяснение разочаровало многих пользователей. Некоторые из них признались, что ждали чего-то захватывающего и хотели увидеть, как с "яйца" разбегаются сотни страшных насекомых.

Отметим, ранее в Мукачево Закарпатской области была обнаружена сaмка пaукa Aргиопa Брюннихa, склонная к кaнибaлизму сaмцов. Многие горожане видели этот вид насекомых в своих домохозяйствах. Пауки Аргиопы не представляют большой опасности для человека, поскольку их яд достаточно слабый. Однако сам укус достаточно болезненный, после него появляется отек, который сходит только через несколько дней.

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