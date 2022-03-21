Зеленский обратился к гражданам Германии: вы видите наше стремление быть с Европой, мы боремся на поле боя. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Германии с призывом помочь остановить войну в нашем государстве. Он подчеркнул: прекращение торговли с Россией, отказ от российских энергоресурсов, блокировка для РФ немецких банков и портов способны нанести путинскому режиму сокрушительный удар.

И тогда украинцы не будут умирать от российских ракет и бомб. Обращение Зеленского услышали простые граждане Германии, вышедшие на митинги в поддержку Украины в крупных немецких городах, в частности, в Берлине.

Свое обращение Зеленских начал со звуков сирены, извещающей о воздушной тревоге, которые за неполный месяц стали частью обыденной жизни украинцев во всех уголках нашего государства.

"Вы слышали это 20 секунд, а мы слышим это часами, днями, неделями. Наши люди слышат это постоянно – и сразу берут детей, помогают старикам и уходят в подвалы. Чтобы спастись от российских ракет и авиабомб. Со звуком этой сирены украинцы живут, работают, пытаются спать, лечатся от ранений, рожают детей, умирают", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Россия уже убила в Украине тысячи человек – и попросил почтить память погибших минутой молчания.

Глава украинского государства подчеркнул: Путин и Россия пытаются уничтожить Украину. Но на нашем государстве они не остановятся: имперские планы рашистов распространяются далеко за границы Украины.

"Мы не можем собраться так, как собрались вы. Не можем жить, как живете вы. Мы воюем за наше спасение против одной из самых многочисленных армий в мире. Против ракет, бомб, реактивной артиллерии. Против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас "На Берлин". Потому что они хотят пойти дальше, гораздо дальше, чем Украина. Они хотят пойти к вам", - предостерег немцев Зеленский.

Президент также рассказал о преступлениях, которые ежедневно совершают путинские преступники в нашем государстве.

"Мы воюем против оккупантов, застреливающих беженцев на дорогах, убивающих обычных мирных людей, создающих искусственный голод целым городам, которые сжигают целые кварталы. За три недели этой войны погибли уже 115 детей. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой". И я уверен, вы все это видели", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул: и немцев на улице их городов, и украинцев на поля боев против захватчиков вывело одно и то же: желание жить в мире – равными и свободными. Россия же сеет войну потому, что хочет все это разрушить.

Весь цивилизованный мир, разделяющий европейские ценности и считающий жизнь человека самым высоким сокровищем, должен делать все, чтобы остановить агрессора. Зеленский призвал граждан Германии говорить об Украине, помогать Украине, давить на своих политиков, чтобы они прилагали больше усилий, чтобы остановить Путина.

"Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу, которая мощнее любых ракет и танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на эту войну. Так что пусть будет мир как можно быстрее, и вы это можете. Вы должны защищаться. Никто не имеет права уничтожать народы и рвать Европу", - сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, как до 24 февраля Украина просила Европу помочь остановить Путина.

"Мы предупреждали ваших политиков, что это опасно, когда в Москве решают, есть ли у вас газ и сколько он стоит. Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война. И когда российские ракеты ударили в 20 км от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей атомной станции – тогда всем стало наконец понятно, что нужно послушать Украину. Надо поддерживать нас, потому что от этого зависит и ваша жизнь. Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину России. Никакого евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты. Не поставляйте туда свои товары. Отказывайтесь от российских энергоресурсов. Оказывайте давление, чтобы Россия ушла из Украины", - призвал Зеленский.

"Никакого уважения российским ракетам. Никакого шанса российским бомбам. Никакого шанса войне. Действуйте. Действуйте, чтобы наступил мир", - добавил президент Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский обратился к народу Израиля. Он призвал израильтян спасать украинцев так же, как во времена Второй мировой украинцы спасали евреев.

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