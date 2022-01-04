Заявление ядерной пятерки против ядерной войны и песня Галича "О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира". Зачем Путин вытащил из нафталина Советский комитет защиты мира. Саммит ядерной пятерки как потуги Путина на Ялту 2.0.

Вчера на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Прокремлевские "политологи" тут же объявили, что данное заявление – исключительно российская инициатива и большая победа российской дипломатии. И это тот редкий случай, когда прокремлевские "политологи" говорят правду. Поскольку от данного документа за версту разит кремлевскими портянками, в его авторстве ошибиться невозможно.

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Фирменное лицемерие Кремля сквозит в каждой фразе. Например:

"Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство".

А на кого же нацелено российское ядерное оружие? На пингвинов в Антарктиде? Путин даже в своих демонстрационных мультиках "уничтожил" не какой-нибудь необитаемый остров в океане, а американский штат Флориду.

Авторы этого документа врут "об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению". И это в то время как Путин в каждом своем послании любовно рассказывает о "Посейдонах", "Цирконах" и прочих новейших ядерных игрушках, регулярно хвастаясь, что по своей смертоносности эти ядерные игрушки превосходят все ранее созданные, и что ничего подобного ни у кого нет. Но нет, это, конечно не гонка вооружений, ни боже мой.

Все что написано в этом заявлении уже было заявлено 54 года назад в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. У этого нынешнего ремейка был бы хоть какой-то смысл, если бы это заявление подписала бы хотя бы одна из четверки "молодых" и "непризнанных" ядерных держав: Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. К сожалению, это невозможно, поскольку пятерка "ядерных небожителей" провозгласила себя единственными ядерными державами, а всех остальных обладателей ядерного оружия таковыми упорно не признает.

Что же касается инициатора этого заявления, то есть путинской России, то оно не случайно появилось синхронно с ультиматумами, а точнее с актами о капитуляции США и НАТО, которые Путин требует немедленно подписать. Все это в традициях советской "борьбы за мир", которая всегда сопровождалась непомерным ростом военных расходов и крайне агрессивными публичными нападками на НАТО и не только.

Первое, что мне вспомнилось, когда я прочитал текст этого заявления - песня Галича "О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира". Помните бессмертные строки:

"Израильская, - говорю, - военщина/ Известна всему свету!/ Как мать, - говорю, - и как женщина/ Требую их к ответу!"

Путин вытащил из нафталина Советский комитет защиты мира – одно из самых отвратительных и лицемерных советских учреждений, которое было создано Сталиным в июне 1949 года.

Контору, которая занималась борьбой за мир, в СССР возглавляли непременно самые кровожадные упыри.

Сначала это был Николай Тихонов, - ярый сталинист, свирепый борец с космополитами, подписант Письма группы советских писателей в редакцию газеты "Правда" 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове. Ему на смену пришел Евгений Фёдоров, - этот "миротворец" публично поддержал высылку Сахарова в Горький. Следующим был Юрий Жуков, пропагандист, один из наиболее яростных обличителей "литературного власовца" Солженицына.

Все они ожесточенно "боролись за мир" в то время как Советский Союз вторгался в Афганистан, где убил свыше миллиона афганцев, топил в крови восстания в Венгрии и Польше, давил гусеницами танков Пражскую весну.

Советский комитет защиты мира был вполне хлебным местом, как и родственная контора Советский Фонд Мира который финансировался за счёт добровольно-принудительных поборов, в том числе:

- Изъятия из церковных доходов: церковные приходы и епархии заставляли перечислять большую часть своих доходов в фонд мира.

- Изъятия из оплаты трудовой практики школьников.

- Денег, собираемых во время так называемых "вахт мира", когда работников советских предприятий заставляли перечислять свою зарплату за день в фонд мира.

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