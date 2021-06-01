Заявление Александра Лукашенко, по факту принудительной посадки самолёта в Минске, можно рассматривать в двух вариантах, позитивном и негативном.

Позитивный, это конечно же осознание Александра Лукашенко того факта, как его, мягко говоря, подставили и попытка оправдать свои действия некой логикой, целесообразностью и рациональностью. Правда, если речь идёт именно о таком варианте, то методы для оправдания, а именно, агрессия и ответные обвинения, выбраны кардинально неверные. Это в свою очередь говорит, что рассматривать его заявление следует именно в негативном варианте.

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Негативный вариант – представляет собой эдакую копию истории без малого месячной давности, с неким покушением, которое готовилось на Лукашенко коварным Западом. И эта версия играет в унисон с информационно психологической спецоперацией российских спецслужб по превращению Беларуси в осажденную “братскую” крепость со стороны Запада и необходимости противостоять этой угрозе вместе. Под “вместе”, конечно же, подразумевается - в составе России.

В пользу негативного варианта говорит и тот факт, что если бы был позитивный, то Лукашенко бы рассказал о роли и месте спецслужб РФ в этом шоу, но он рассказывает про Запад. То есть можно сказать, что верхушка его силовиков и его ближайшего окружения уже полностью на содержании Москвы и Лукашенко говорит то, что ему дают его приближенные согласно нарративам и тезисам из Москвы.

Нынешняя же ИПСО российских спецслужб многовекторная и направлена на:

-демонизацию Александра Лукашенко на Западе как неадекватного тирана, нарушающего международные правила, на фоне которого Владимир Путин смотрелся бы как сеятель демократии;

- формирование условий для принятия Западом дополнительных санкций после протестов, что будет толкать Лукашенко к России, причём на исключительных условиях Кремля;

- формирование в беларуском обществе нарратива, что это провокация Запада, целью которой был ввод санкций, изоляция Беларуси и ухудшение экономической ситуации в республике;

- формирование мнения, что после неудачного “переворота” в Беларуси Запад теперь душит “непокорную” республику санкциями, проводя параллель с санкциями против России – мол, тоже экономически душат ни за что;

- попутно решаются и обновляются текущие задачи в рамках параллельных ИПСО, а именно: формирование нарратива о радикальных и неких “неонацистских” группах из Украины которые на деньги Запада дестабилизируют Беларусь; освежить позабытый “Вагнергейт”, там самым придав ему “второе дыхание” и т.д.

Поэтому с учетом того, что Лукашенко уже подписал указ, что в случае его недееспособности вся власть переходит Совбезу, ему стоит задуматься, как россияне будут делать ему эту самую недееспособность. Руками "беларуских радикалов прошедших подготовку на деньги Запада в украинских “неонацистских” лагерях"? А возможно обойдутся инсультом или инфарктом?

Наблюдаем!

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