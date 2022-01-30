Многие крайне важные процессы, происходящие сегодня, имеют либо полностью скрытый подтекст, либо значительная часть действий, связанных с ними, остается в тени и мы этого просто не видим.

Это напоминает то, как астрономы наблюдают за черными дырами. Самих их увидеть невозможно по определению, зато они четко себя проявляют взаимодействием с окружающим пространством. Уже по этим не прямым признакам вполне можно судить как о самом наличии черной дыры, так и о ее основных параметрах. Примерно так, наблюдая за некоторыми событиями, можно увидеть наличие этих процессов, дипломатического и более скрытого характера.

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Так, одним из самых мощных глобальных процессов идущих сегодня, является противостояние США и Китая. Оно и понятно, поскольку на кону – мировое лидерство. Россия здесь не угадывается даже близко, но в отличии от Китая, Москва ведет более брутальную и вонючую игру, поэтому набор действий в этой игре имеет большую видимую часть. Тем не менее, в конце прошлой неделе произошло событие, которое пусть и косвенно, но показывает, насколько Штаты усиливают интенсивность собственных действий, направленных против растущего китайского экспансионизма.

Так, вице-президент Тайваня Уильям Лай завершил свой визит в Соединенные Штаты и Гондурас виртуальной встречей со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что стало еще одной демонстрацией поддержки Вашингтоном острова, на который претендует Китай. На этой неделе в Гондурасе состоялась инаугурация нового президента и на эту церемонию были приглашены гости из множества стран, в том числе и Уильям Лай.

Тут надо заметить, что подобные мероприятия мировая дипломатия использует для проведения неформальных и что называется "неформатных" переговоров, которые сложно или попросту невозможно провести в открытом, а тем более – официальном формате. Ведь приглашения могут получить представители стран, которые либо вообще разорвали дипломатические отношения, либо находящиеся в глубоком кризисе. Причем, в таких ситуациях, приглашения получают не только послы, находящихся в стране дипломатических представительств, но и более "тяжелые фигуры" – министры иностранных дел, а иногда и первые лица государств.

Как мы помним, янелох ездил в Японию на интронизацию императора и в общем, уровень представительства Украины предполагал интенсивные переговоры первого лица с важнейшими мировыми партнерами. Но янелох покрасовался в костюме, а потом – двинул по местным кабакам, в поисках шаурмы и шашлыков. Не найдя их – принялся есть суши. Вот так он использовал эту возможность, за счет бюджета. Причем, это ведь прочитали, кто умеет читать язык дипломатии. Первое лицо едет на такое мероприятие исключительно для того, чтобы по полной использовать выпавшую возможность навести контакты с максимальным количеством представителей нужных стран. Но когда квартальные поперлись в город как туристы, уже тогда на нем поставили точку, которая стоит и сейчас, как бы он ни пытался надувать щеки.

Собственно говоря, именно поездка в Японию закрепила за пациентом определение "турист". То есть, он не понимает цели таких мероприятий и это непонимание выставляет напоказ. Более того, это говорит о том, что его МИД и служба протокола укомплектована некомпетентными стандаперами, либо специалисты там есть, но он просто не понимает, что ему говорят. Но для зарубежных наблюдателей это уже неважно, поскольку результат налицо.

Поэтому любые переговоры и действия относительно Украины уже давно производятся с поправкой на фактор качества украинского высшего руководства. Это просто укладывается в формулу действий и там действуют так, что ни янелох, ни его шобла ничего не поймут и будут пороть откровенную чушь.

Так что иногда забавно писать, что своими заявлениями он что-то там оттолкнул. Его никто всерьез не принимает, но просто используют именно те, чьи тиски плотнее держат его место, которым он любит играть на различных музыкальных инструментах. Не только на рояле, но на скрипке и виолончели. Это он еще продемонстрирует, когда улица Банковая избавится от оттенков зеленого и от химер в доме.

На фоне этого визит вице-премьера Тайваня в Гондурас можно рассматривать как некую антитезу разнузданному туризму. Оно и понятно, ведь в ходе этого визита Уильям Лай имел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Просто заметим, что этот пост в структуре высшей власти Штатов имеет не только дублирующие и некоторые церемониальные функции, но вице проводит полуофициальные переговоры там, где президент по разным причинам не может себе этого позволить. И более того, в отличии от президента, вице может заходить намного дальше в своей риторике. Поэтому, учитывая положение, в котором находится Тайвань, эта встреча имела максимальное значение для Тайваня.

Еще один интересный момент. Вице-премьер прилетел на инаугурацию рейсовым самолетом. Более того, он летел с пересадкой в Лос-Анджелесе и там он успел лично пообщаться более чем с десятком американских конгрессменов и дистанционно пообщался с лидером большинства Конгресса США – Нэнси Пелоси. Об этом он сам сообщил прессе. Так что, Лай выжал из этого визита максимум возможностей, как в плане самих переговоров с представителями высшего эшелона американских властей, так и с демонстрацией этого общения.

Таким образом, Китай безусловно получил короткий, но сильный удар под дых, поскольку он сам поднял свою анти-тайваньскую риторику до уровня истерики, то вот такие мероприятия можно считать встречным ударом. Причем, именно такие мероприятия показывают Пекину, что внешнеполитическая деятельность Тайваня имеет довольно высокую интенсивность и в общем, игра идет в высшей лиге. Но по большому счету, это – не только демонстрация со стороны Тайваня, но и со стороны США.

Китаю мягко намекают на то, что его быкование и бряцание железом могут иметь как симметричный ответ, в плане усиления военного присутствия США в регионе, так и не симметричные ответы. Например, уже года два китайская пресса смакует и обсасывает тему того, что у них уже есть гиперзвуковые противокорабельные ракеты, которыми они могут потопить американский авианосец. Эта тема стала настолько любимой, что ею заразились и в Москве, где теперь тоже носятся с гиперзвуковым оружием. Но игра только тогда становится игрой, когда против тебя кто-то или что-то играет.

И в общем, Штаты ответили тем, что уже сами ввалили в программу гипероружия гигантские средства и все говорит о том, что в результате получатся не обмылки совковых технологий, которые юзают Китай и РФ, а нечто принципиально другое и технологически, стоящее совершенно на другом уровне. А кроме того, только совсем невнимательный наблюдатель после этого визита не сможет прочесть другое, более неприятное послание Пекину. Состоит оно в том, что как только Штаты почувствуют реальную угрозу своим авианосцам, Тайвань тут же превратится в их непотопляемый авианосец, прямо у берегов Китая. Причем, сам Тайбэй – двумя руками за такое развитие событий, кстати – как и Украина.

Ну а нам ближе события, которые происходят у наших границ и судя по всему, именно Великобритания становится промоутером европейской политики, задвигая Германию на задний план. Вернее, Британии даже не приходится задвигать ее, поскольку сама она это делает лучше, чем кто бы то ни был извне. Удивительно, но даже российская пресса это отразила в крайне жестком стиле. Вот цитата оттуда.

"Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер полагает, что сдержанная позиция властей Германии по вопросу украинского кризиса привела к потере репутации и доверия к ФРГ со стороны ряда партнеров".

Между прочим, именно это мы уже пишем достаточно долгое время, что вызывает недовольство коллег, живущих в Германии. Нам понятно, почему они пытаются находить какие-то объяснения такого позорища, в которое превратилась внешняя политика Германии. Только фокус тут в том, что репутацию легко профукать, а вернуть ее назад – ой как трудно. Причем, никакие пояснения, даже самые сладкие и бархатные, тут не помогут. Только действия, решительные, грамотные и последовательные способны смыть позор. Ну а пока ситуация даже из Москвы выглядит примерно так:

"Ишингер выразил мнение, что неуклюжесть германских властей в вопросе поставок оружия Украине и позиция относительно газопровода "Северный поток – 2" привели к тому, что США и другие союзники видят сейчас ФРГ в плохом свете. Германия уже утратила доверие ряда партнеров или рискует его потерять"

А вот и его прямая цитата, а не пересказ прессы:

"Уже были некоторые неловкости. Я не думаю, что это непоправимо. Однако ущерб репутации уже нанесен… Безусловно, в Москве точно зафиксировали колебания различных немецких политиков".

И вот на этом фоне вчера стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсоню на следующей неделе прилетит в Киев. Между прочим, очень интересно будет понаблюдать за тем, будет ли его встреча с Порохом. Если да, то янелоху надо срочно закрывать все уголовные дела против него, поскольку закрыв ему возможность выезжать за рубеж, может получиться обратный эффект – к Пороху будут ехать со всего мира. Вот это уже будет непоправимый удар по остаткам его самомнения. Получится, что он сам о себя вытер ноги.

Ну и кроме того, Джонсон заявил о том, что уже отдано распоряжение о подготовке дополнительного контингента британских войск на Восточный фланг НАТО с тем, чтобы удвоить свое присутствие в регионе. Переброска начнется на следующей неделе. И это показывает, кто есть кто в Европе и кто является ее лидером.

Вот такие процессы можно наблюдать по каким-то косвенным признакам. И только сейчас возникает ощущение того, что все начинает двигаться в правильном направлении. По крайней мере, позиция Запада становится все более понятной, поскольку на тех местах, где должны стоять сильные игроки, мы их уже начинаем видеть. А это – признак того, что нужные решения уже приняты.