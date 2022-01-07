Символическим вводом войск в стремительно слабеющий на глазах Казахстан Москва начинает азартную имперскую игру за создание Южно-Сибирского ОРДЛа. Для начала в составе Казахстана. Соблазн настолько огромен, что грубо нарушен был устав ОДКБ, созданной для защиты входящих в неё государств от ВНЕШНЕЙ агрессии. Погрузится ли страна в хаос, или один из соперничающих кланов удержится у власти благодаря российской поддержке, в любом случае у Москвы открываются, как она полагает, головокружительные возможности для "защиты соотечественников" и "возвращения утраченных территорий в родную гавань". Эти перспективы особенно духоподъёмны для кремлевских в свете буксировки их аналогичного проекта в Украине.

Пока, правда, ни один из соотечественников не попросил о защите. Но это дело наживное. Тем не менее, риски очередной имперской затеи велики. Ввод иностранных войск по формуле космонавта Аубакирова – "я не могу убивать своих братьев, пусть это делают русские" – вряд ли усилит в Казахстане пророссийские настроения.

И, наконец, в казахстанской гостиной кроме кремлевских реконструкторов присутствует огромный слон, который сам пока не высказывается и о котором предпочитают молчать.

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Проект Южно-Cибирского ОРДЛа подвергнет очень серьезному тесту ситуативный антиамериканский "больше чем союз, гора" РФ и Китая. Какова будет реакция Китая? Пойдёт ли он на де-факто раздел Казахстана на зоны влияния РФ и Китая? Или, напротив, Китай предпочтет выступить защитником территориальной целостности всего Казахстана, включив его, тем самым, целиком в свою зону влияния.

Р.S. Слон заговорил! Только что китайский министр иностранных дел Ван И, как бы услышав наши размышлизмы, очень решительно подчеркнул, что "происходящее в Казахстане – исключительно внутреннее дело самого Казахстана" и он уверен, что "власти республики смогут урегулировать проблему надлежащим образом".