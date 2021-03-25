Нетаньяху не смог собрать коалицию на выборах в Израиле
На выборах парламента Израиля Кнессета 24-го созыва, состоявшихся 23 марта, большую часть голосов набрала партия "Ликуд" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Она получила 30 мест в парламенте, не собрав коалицию – сторонники Нетаньяху контролируют лишь 52 места из 120. Результатами в пятницу, 25 марта, поделился портал IsraelInfo.co.il.
Места в Кнессете распределились следующим образом:
"Ликуд" – 30;
"Еш Атид" – 17;
ШАС – 9;
"Кахоль Лаван" – 8;
"Авода", "Ямина", "Еврейство Торы" и НДИ – по 7;
МЕРЕЦ, "Тиква Хадаша", "Объединенный список" и "Религиозный сионизм" – по 6;
РААМ – 4.
Вместе политические сыли-оппоненты Нетаньяху смогут контролировать 57 кресел в Кнессете, чего также недостаточно для формирования устойчивой коалиции.
Добавим, лидирующую позицию на выборах партии действующего премьер-министра Израиля прогнозировали несколько экзит-полов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус. По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19.