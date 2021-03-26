Нетаньяху не смог собрать коалицию на выборах в Израиле

На выборах парламента Израиля Кнессета 24-го созыва, состоявшихся 23 марта, большую часть голосов набрала партия "Ликуд" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Она получила 30 мест в парламенте, не собрав коалицию – сторонники Нетаньяху контролируют лишь 52 места из 120. Результатами в пятницу, 25 марта, поделился портал IsraelInfo.co.il.

Места в Кнессете распределились следующим образом:

"Ликуд" – 30;

"Еш Атид" – 17;

ШАС – 9;

"Кахоль Лаван" – 8;

"Авода", "Ямина", "Еврейство Торы" и НДИ – по 7;

МЕРЕЦ, "Тиква Хадаша", "Объединенный список" и "Религиозный сионизм" – по 6;

РААМ – 4.

Вместе политические сыли-оппоненты Нетаньяху смогут контролировать 57 кресел в Кнессете, чего также недостаточно для формирования устойчивой коалиции.

Добавим, лидирующую позицию на выборах партии действующего премьер-министра Израиля прогнозировали несколько экзит-полов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус. По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19.