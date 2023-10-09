Вторжение было тщательно спланировано: как ХАМАС обманул Израиль и застал неожиданно мощную армию Ближнего Востока – Reuters

Тот факт, что террористам правоисламистской группировки ХАМАС удалось застать врасплох армию Израиля, которая по праву считается одной из самых передовых в мире, свидетельствует о серьезных изъянах израильской разведки. Боевики смогли усыпить бдительность современных спецслужб, при этом тщательно подготавливая операцию нападения на страну, издевательств и расстрела мирного населения.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, в котором тщательно изучаются причины и следствия подобного инцидента на Ближнем Востоке, самого кровавого за последние 50 лет. Аналитики считают, что долгое время Иерусалим был убежден, что экстремисты в Палестине истощены боевыми действиями и не готовы прямо атаковать государство с передовыми технологиями, оружиями и войсками.

"Хамас создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою. Боевики использовали беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с ЦАХАЛом во время подготовки к этой масштабной операции", – утверждают источники агентства.

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Тем временем, пока израильское руководство было твердо убеждено, что обеспечивает население Газы экономическими и энергетическими ресурсами, боевики ХАМАС создали макет поселения неподалеку от сектора, и проводили там военные учения. Там они, не скрываясь отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его.

"Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались", – вынужден констатировать представитель ЦАХАЛ в комментарии западному агентству.

Важным фактором успеха террористов стала определенного рода самоуверенность. Израиль уже давно гордится своей способностью проникать в исламистские группировки и контролировать их.

"Как следствие, сообщил источник, близкий к ХАМАСу, важной частью плана было предотвращение утечек. Многие лидеры ХАМАС не знали об этих планах, и во время тренировок 1000 боевиков, задействованных в нападении, не подозревали о точной цели учений", – передает Reuters.

Напомним, британское издание Bloomberg считает, что события 7 октября в Израиле могут считаться одним из крупнейших за полвека провалов израильской разведки, со времен войны Судного дня 1973 года. Нападение предполагало такое планирование и координацию военных действий, о которых должны быть осведомлены разведывательные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на третьи сутки противостояния Израиля с правоисламистскими группировками ХАМАС нанесли новый ракетный удар по Тель-Авиву. Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, упала на территорию международного аэропорта имени Бен-Гуриона, где в этот момент находились тысячи человек.

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