Все руководство партии за Украину: лидер республиканцев США выступил за продолжение финансирования украинской обороны

Несмотря на требования некоторых членов Республиканской партии о прекращении и сокращении финансирования военной помощи Украине, США планируют продолжать материально поддерживать страну. Представитель республиканцев также призвал президента США Джо Байдена ускорить доставку передового вооружения высоких технологий в Украину перед предстоящей весенней наступательной операцией ВСУ.

Видео дня

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, сообщает Bloomberg. Все представители партии желают победы Украины над РФ.

"Я думаю, что мы имеем достаточную поддержку в Конгрессе, чтобы продолжать это еще долго. Все руководство в Палате представителей и Сенате в моей партии очень сильно выступает за победу над россиянами", – сказал он.

Согласно заявлению Макконнела, он призывал президента США Джо Байдена ускорить поставки высокотехнологичного оружия Украине перед предстоящей боевой операцией вооруженных сил Украины по контрнаступлению.

На прошлой неделе Макконнел поддержал заявление республиканца Кевина Маккарти, спикера Палаты представителей США, о продолжении финансирования военной помощи Украине.

Ранее Маккарти заявлял, что США не будут выписывать Украине "пустые чеки".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

– Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден испытывает давление со стороны членов своей партии по поставкам Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!