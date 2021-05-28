Впервые за 3000 лет в дикой природе Австралии родились тасманские дьяволы

В диком заповеднике в Баррингтон-Топс, в нескольких милях от Сиднея, Австралия, впервые за 3000 лет появился выводок тасманских дьяволов – хищное млекопитающее из семейства сумчатых. Эти леса являются исторической родиной животных, которую они проиграли диким собакам динго, скрываясь от них на острове Тасмания.

Об этом сообщил National Geographic. Исследователи рассказали, что данное событие – результат эксперимента, который начали волонтеры в 2020 году, пытаясь спасти вид.

"Экологи привезли 26 тасманских дьяволов на территорию австралийской природы площадью в 1000 акров. Здесь животные защищены от давних соперников, таких как кошки и лисы, а также от других опасностей, таких как огонь, автомобили и болезни. Последний пункт является наиболее важным. Дьяволы в их родной Тасмании в последние годы серьезно пострадали от новой болезни — лицевой опухоли тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD) — смертельной формы рака, которая поставила этих животных на грань исчезновения", – указано в сообщении.

После того как сумчатые были выпущены на свободу, зоозащитники долгое время переживали о возможности приспособиться к новым условиям и произвести популяцию. Однако при проверке репродуктивных сумок у самок, выяснилось, что на свет появились примерно 20 детенышей.

Теперь волонтеры продолжат следить за ними с помощью фотоловушек, чтобы предотвратить нежелательные последствия для неокрепшего организма малышей.

"Тасманские дьяволы – инженеры экосистем, которые могут восстановить и сбалансировать дикую природу на благо другой местной дикой природы, климата и людей", – рассказали о причинах своей радости участники эксперимента.

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