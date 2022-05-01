Возврата на позиции 'до 24 февраля' не будет: Германия назвала условие для мира в Европе и предупредила Путина

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что только вывод российских войск с оккупированных территорий может быть условием для прочного мира в Украине и Европе. По ее словам, возврата к позициям "до 24 февраля" больше неприемлем.

Об этом сообщает издание Bild. Дипломат также отметила, что мир на условиях главы Кремля Владимира Путина не принесет желаемой безопасности.

"В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – заявила она.

Бербок также подчеркнула, что возврата на позиции "до 24 февраля" не будет. "Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", – добавила глава МИДа.

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Поэтому, считает она, сейчас нужно помочь Украине отразить нападение России и обезопаситься от будущих агрессий. "Только когда все в Европе снова осознают, что по итогам войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир", – сказала дипломат.

Напомним, ранее генерал армии Николай Маломуж заявил, что Кремль проводит системную подготовку российского общества к всеобщей мобилизации. С этой целью Россия будет организовывать провокации и теракты в своих городах и за ее пределами, ответственность за которые попробуют возложить на ВСУ.