Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити питання про хакерські атаки, що проводяться з території Росії. В офіційному повідомленні пресслужби президента Росії зазначили, що Росія і США повинні діяти спільно, а їхній діалог при цьому повинен "мати постійний, професійний і неполітизований характер".

Проте, на Заході прекрасно розуміють, що мова йде саме про політику. Тому що російські кіберзлочинці навряд чи могли б так діяти без потурання влади чи спеціальних служб. Тим більше, що нерідко хакери атакують саме політичні інституції. Один із останніх прикладів – злам серверів Національного комітету Республіканської партії США, пише Віталій Портніков для radiosvoboda.org.

Група американських законодавців виступила зі звинуваченнями на адресу Москви

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У Білому домі наголосили, що мають намір розслідувати причетність російської держави до цієї атаки, а в медіа з’явилася інформація, що за нею стоїть угруповання Cozy Bear або APT29, яке США пов’язують із російськими спецслужбами. У Москві все заперечують. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що "це жодним чином не має стосунку до офіційної Москви". Хоча ці слова мало кого переконують.

Після атаки на Національний комітет республіканців і недавнього удару по великій кампанії Kaseya група американських законодавців виступила зі звинуваченнями на адресу Москви. "Ще одна атака вірусу-вимагача паралізувала американський бізнес. Якщо вона, як повідомлялося раніше, організована російськими кіберзлочинцями, то це не могло бути зроблено без дозволу Володимира Путіна. Час слів і попереджень минув: він розуміє лише чіткі пропорційні наслідки" – зазначив, зокрема, сенатор-демократ Річард Блюменталь. І це – цілком показовий коментар.

Ми можемо говорити про справжнісіньких піратів XXI століття. Адже що таке класичні пірати? Це зовсім не розбійники з великої морської дороги. Це часто пройдисвіти, до послуг яких вдавалися середньовічні монархи, коли не хотіли нести особисту відповідальність за напади на ворогів. І багато таких піратів ставали навіть адміралами – ось тільки не зізнавалися в тому, що виконують делікатні державні доручення.

Кіберпростір – це простір нової війни Росії і Заходу

Сучасним піратам не потрібно нікуди їхати. В епоху інформаційного суспільства вони можуть легко дестабілізувати цілу країну, навіть не покидаючи території власної держави. Про отримання секретної інформації, втручання у вибори я вже й не нагадую. І так, кіберпростір – це простір нової війни Росії і Заходу. Дзвінок Байдена Путіну знову про це нагадує.

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