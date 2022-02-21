"Усиливаем безопасность восточного фланга НАТО": военные США и Польши провели учения у границы с Украиной

На юго-востоке Польши 20 февраля начались совместные польско-американские учения военных. Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, страна и ее партнеры "последовательно усиливают безопасность восточного фланга НАТО".

Учения произошли на фоне возможной эскалации в Украине со стороны России. Как сообщил Блащак в Twitter, на территории Польши тренировались солдаты 18-й механизированной дивизии ("Железной дивизии") и 82-й воздушно-десантной дивизии армии США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Солдаты двух стран отрабатывали различные схемы и приемы, в том числе с использованием военной техники. Отметим, что это происходило недалеко от польско-украинской границы.

Известно, что американские десантники 82-й дивизии из штата Северная Каролина были переброшены в Польшу ранее в феврале 2022 года. Они прибыли в аэропорт города Жешув, расположенного примерно в 90 км от Львовской области. Первый борт приземлился 5 февраля.

Таким образом, число военнослужащих из Соединенных Штатов, размещенных в Польше, достигло примерно 10 тысяч.

Кадры из польско-американских учений:

Interoperacyjność jest kluczem do efektywności! 🇵🇱🤝🇺🇸

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W południowo-wschodniej Polsce trwają wspólne ćwiczenia żołnierzy @Zelazna_Dywizja i @82ndABNDiv. pic.twitter.com/QtfCpiWIKM — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) February 20, 2022

Kontynuujemy intensywne szkolenie na poligonie w Nowej Dębie. Tym razem strzelanie z pistoletu wojskowego zza przesłony. pic.twitter.com/bYbzcquxa1 — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) February 20, 2022

Как писал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают активную фазу подготовки воинских частей и подразделений в рамках командно-штабных учений "Заметіль-2022". Они проходят на определенных военных полигонах по всей территории страны и в условиях, максимально приближенных к боевым.

Тем временем Беларусь и Россия решили продолжить свои совместные учения "Союзная решимость", которые должны были завершиться 20 февраля 2022 года. Причиной назвали "военную активность у границ" и "обострение на Донбассе".