Во Франции продали первое искусственное сердце

Французская компания Carmat продала первое искусственное сердце Aeson. Его имплантировали пациенту в Италии, который ожидает донорский орган.

Операцию по пересадке доктора провели в Неаполе. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила пресс-служба компании. Это первая продажа искусственного сердца с 2008 года, когда появилась Carmat. Отмечается, что акции компании на фондовом рынке стремительно подорожали после операции.

Хирургическое вмешательство стоило 150 тысяч евро или 4,8 млн гривен и было оплачено региональной системой здравоохранения. Ранее ни одно искусственное сердце Aeson не использовали вне клинических исследований.

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На сайте компании отмечают, что сердце Aeson создано для пациентов с бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Искусственный орган позволяет человеку прожить несколько месяцев в ожидании трансплантации живого сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США врачи провели операцию по пересадке почки не тому пациенту. На время расследования инцидента, два сотрудника медучреждения были отправлены в административный отпуск.