Во Франции не стихают лесные пожары, погибли два человека, десятки пострадавших. Фото и видео

Лесные пожары не утихают в департаменте Вар на юге Франции. Огненная стихия унесла жизни двух людей, еще 26 пострадали.

Об этом пишет издание BFMTV. Обугленные тела двух жертв были обнаружены в доме, пострадавшем от огня, в городе Гримо.

Около 1200 спасателей мобилизованы в попытках контролировать пожар, который с понедельника опустошил более 7 тысяч гектаров земли.

Тысячи жителей и отдыхающих до сих пор остаются в эвакуации.

Как отмечает Le Dauphiné Libéré, в сегодняшних пожарах в Варе сгорело столько же территории, сколько за последнее десятилетие до этого.

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Драматический рекорд в регионе был установлен летом 2003 года, когда в огне исчезло почти 73 тысячи гектаров лесов.

Южная Франция – это последняя территория Европы, которую этим летом уничтожили лесные пожары, когда температура поднялась до рекордных уровней в Средиземном море.

Ученые говорят, что тепловые волны будут становиться все более вероятными и экстремальными из-за изменения климата, вызванного выбросами углерода.

#MardiConseil 🔴🛩️ Vu aujourd'hui dans le golfe de #SaintTropez un bateau dans la zone d'écopage des #Canadair qui luttent contre les #FeuxDeForêt.

⚠️ Pour votre sécurité et celle de nos pilotes, soyez très prudents en vous éloignant de la zone de survol (500 mètres minimum) ! pic.twitter.com/1zXsAq5V3e — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуация людей проходила в районах Кавалер-сюр-Мер и Сен-Тропе, особенно вокруг муниципалитетов Гримо и Ла Моль.

Некоторые местные кемпинги были уничтожены огнем, поскольку пламя, раздутое сильным ветром, быстро распространилось.