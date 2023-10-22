"Когда независимое государство испытывает военную агрессию со стороны россиян, нам следует говорить ясно, прямо и занимать моральную позицию. Рекомендую четко говорить: это военная агрессия" – это прямая цитата из заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана, сделанного после российского нападения на Грузию в 2008 году. В этом заявлении Орбан, бывший активный участник протестного движения в коммунистической Венгрии, отмечал, что давать такие оценки – моральное обязательство венгров после кровавых событий 1956 года, пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

Далее текст на языке оригинала.

Вже через десятиріччя ми побачили абсолютно іншого Віктора Орбана. Орбана, який зустрічався з Володимиром Путіним перед нападом Росії на Україну. Орбана, який намагався блокувати – хоча б частково – санкції проти російської економіки. Орбана, який врятував від санкцій ЄС російського "патріарха війни" Кирила.

Зустріч Орбана з Путіним у Пекіні – демонстративне продовження цієї політики. Очільник угорського уряду став першим західним лідером, який зустрівся із Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента.

Видео дня

Чи можна сказати, що у такій зустрічі була практична необхідність? Навряд. Адже Орбан і так регулярно направляє до Москви свого найближчого соратника, міністра закордонних справ Угорщини Пітера Сіярто, вирішує усі практичні питання без зайвого шуму й гаму. Навіщо ж ця демонстративність?

Спокуслива і руйнівна модель

Зустріч із Путіним потрібна Орбану для того, щоб довести: є "альтернативний" шлях, який дозволяє залишатися у НАТО і ЄС, отримувати гроші, користуватися безпекою – й вибудовувати хороші стосунки з Пекіном, Москвою і навіть Тегераном. Так-так, Тегераном!

Угорщина, звичайно ж, засудила напад угруповання "Хамас" на Ізраїль. Але водночас міністр закордонних справ Сіярто поговорив зі своїм іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном з приводу ситуації на Близькому Сході. Звичайно, не тільки він один телефонував до Тегерану. Але після недавньої зустрічі міністрів на сесії Генеральної асамблеї ООН було вирішено, що спеціалісти з ядерної енергетики Ірану відвідають Угорщину для вивчення роботи угорської атомної промисловості.

Після цього слова щодо підтримку Ізраїлю вже не виглядають так беззаперечно, правда? Тому що є факт: Угорщина залишається єдиним реальним західним партнером Ірану. Як і Росії. Це і є модель Віктора Орбана. Й заради демонстрації цієї моделі він зустрічається з Володимиром Путіним.

Я б назвав цю модель спокусливою і руйнівною. Спокусливою для тих, хто хотів би "вирішувати питання", а не захищати цінності – й останні вибори у Словаччині показали, що у такої моделі чимало прихильників.

Й руйнівні для демократичного світу, для Європи. Саме тому без створення механізму чіткого інституційного реагування на дії таких політиків, як Орбан, ми ризикуємо програвати у протистоянні з деспотіями сучасного світу.

У ЄС і НАТО й так занадто довго закривали очі на перетворення Угорщини на країну "керованої демократії", де владу можна критикувати, але не можна змінити, на проблеми із судочинством і медіа, на корупцію й монополізацію влади. І не встигли отямитися, як побачили, що такий шлях обовʼязково закінчується обіймами з Путіним.