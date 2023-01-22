Великобритания хочет видеть на вооружении Украины танки Leopard 2, – глава МИД

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон остается в авангарде поддержки Украине на фоне противостояния России еще до полномасштабного вторжения. Больше всего политик хочет видеть в арсенале украинской армии современную бронетехнику, танки, артиллерию, а главное, уже легендарные Leopard 2.

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Об этом он рассказал в комментарии The Guardian, Министр отметил, что не винит Германию в отклонении многочисленных просьб на поставку танков Киеву, ведь политика вынуждает смотреть ситуацию с разных векторов.

"Германия внесла огромный вклад, и я не думаю, что мы должны игнорировать это как с точки зрения размещения ею беженцев, так и с точки зрения предоставления ею военной техники, экономической помощи, а также с точки зрения применения ею санкций. В конечном счете, каждое суверенное правительство должно решить, как лучше всего поддержать украинцев как членов НАТО", – указал Клеверли.

При этом он добавил, что со своей стороны продолжит диалог с партнерами о поставке Украине лучшего вооружения. Британский чиновник прекрасно отдает отчет, что каждое государство участвует в военной помощи в том формате, в котором это наиболее соответствует ее собственным интересам.

Напомним, накануне в Берлине тысячи человек вышли к зданию Бундестага с требованием передать Украине "Леопарды", способные переломить ситуацию на фронте в пользу Сил обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ГУР подчеркнули уверенность в том, что украинская армия получит от западных партнеров танки Leopard. Решение о предоставлении техники принято, однако пока обсуждается формат публичного заявления.

В то же время канцлер Шольц продолжает отказывать в предоставлении танков Leopard 2 Украине, несмотря на многочисленные запросы Киева и солидарность в этом вопросе большинства партнеров. Однако, по мнению авторитетных военно-политических экспертов, сам Берлин понесет от такой позиции значительные убытки.

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