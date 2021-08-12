Вблизи греческого острова Милос затонуло туристическое судно: первые подробности ЧП

Вблизи острова Милос в Греции затонуло судно с туристами. На борту находилось 17 пассажиров.

Происшествие случилось в четверг утром, 12 августа, около 10:30. На место отправились команды спасателей, сообщает Voria.gr (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Спасательной операции помогали несколько судов и вертолет военно-морского флота. Отмечается, что на данный момент точные обстоятельства аварии неизвестны. Известно, что пассажиры судна сами подали сигнал об опасности и заявили, что все на борту здоровы. Точное место аварии находится в 16 милях к северо-западу от острова.

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Милос – самый юго-западный остров в группе архипелага Кикладов, известный своими экзотическими пляжами и цветными пейзажами.

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