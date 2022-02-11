В Южной Корее прогремел мощный взрыв на заводе: четыре человека погибли, есть раненые

В пятницу, 11 февраля, в Южной Корее на нефтехимическом заводе в городе Йосу произошел взрыв. В результате происшествия погибло четыре человека, также есть пострадавшие.

Взрыв произошел в 9:26 на заводе Yeochun NCC примерно в 320 км к югу от столицы. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По предварительным данным, в момент взрыва на месте происшествия находились восемь человек. Из них четверо погибли, еще четверо с травмами доставлены в больницу.

В свою очередь полиция и спасатели считают, что взрыв произошел во время проверки заводской системы теплообмена. Однако достоверная причина трагедии будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз.

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В то же время Reuters сообщает, что официальный представитель завода YNCC заявил, что взрыв произошел во время проверки герметичности в процессе очистки, которая представляет собой процедурную операцию, проводимую каждые четыре года.

Отмечается, что установка, где произошел взрыв, производит 470 тысяч тонн топлива в год. Первая и вторая установки предприятия производят 900 и около 920 тысяч тонн топлива в год каждая.

Напомним, в начале января в городе Свободный в России прогремел взрыв на территории Амурского газоперерабатывающего завода, за которым последовал мощный пожар. Авария произошла на одной из установок во время проведения работ под нагрузкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юго-востоке Турции произошел мощный взрыв на 511-м километре нефтепровода Ирак–Турция. После этого начался сильный пожар, который распространился на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп.