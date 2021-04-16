В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 приблизилась к самому высокому уровню

Последняя статистка смертности и новых заражений коронавируса свидетельствует о том, что пандемия приблизилась к своему самому высокому уровню.

Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова процитировали на официальной странице ВОЗ в Twitter. В частности, он выразил обеспокоенность тем, что по всему миру количество заражений и летальных случаев COVID-19 продолжает расти с тревожной скоростью.

"Всего за последние два месяца количество новых случаев в неделю почти удвоилось. Это приближается к самому высокому уровню заражения, который мы наблюдали до сих пор во время пандемии", – сказал Гебрейесус.

Он также отметил, что некоторые страны, которые ранее избегали широкомасштабного распространения коронавируса, сейчас демонстрируют стремительный рост количества зараженных.

"Одной из таких стран является Папуа-Новая Гвинея. К началу этого года она сообщила о менее чем 900 случаях и только 9 смертях. Теперь же сообщается о более 9 300 случаев заболевания COVID-19 и 82 смертях. Хотя эти цифры все еще меньше, чем в других странах, рост резкий, и ВОЗ очень обеспокоена потенциалом гораздо большей эпидемии", – сказал Гебрейесус.

Напомним, по состоянию на 16 апреля коронавирусом в мире заразились более 139,6 млн человек. Жертвами болезни стали почти 3 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики предположили, что специалисты ВОЗ, вероятно, знали о том, что мир окажется перед угрозой новой инфекции, за три месяца до того, как в Китае зарегистрировали первый случай коронавируса SARS-CoV2.