В Вирджинии неизвестный открыл стрельбу в колледже: его задержали. Фото

В американском штате Вирджиния во вторник, 1 февраля, неизвестный начал стрельбу в частной школе в городе Бриджуотер. Сотрудников учреждения и студентов призвали спрятаться в защищенных помещениях.

Об этом сообщили в twitter-аккаунте школы. Как отмечается, стрелка уже задержали, на месте работали правоохранители.

"Человек находится под стражей в полиции. Продолжайте укрываться там, где вы находитесь", – сказано в сообщении колледжа.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин заявил, что следит за ситуацией, и подтвердил, что стрелок находится под стражей.

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"Меня проинформировали о ситуации в колледже Бриджуотер. Стрелок находится под стражей, на месте происшествия работают полиция штата и местная полиция", – написал он в Twitter.

По словам представителей Бриджеуотера правоохранители проинспектировали все кабинеты здания в дополнительных целях безопасности.

"Активный стрелок в Бриджуотере, нужно, чтобы все укрылись, чтобы офицеры могли выполнять свою работу и обезопасить всех, насколько это возможно", – написали на Facebook-странице города.

Издание independent.co.uk сообщило, что, со слов одного из местных жителей, стрелок убегал из кампуса с большой черной сумкой на плече. В то же время фотограф из Daily News-Record запечатлел офицеров, приближающихся к человеку, который лежал лицом вниз на земле в снегу. Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юго-западе Германии в городе Гейдельберг вооруженный длинноствольным ружьем мужчина в лекционном зале университета открыл стрельбу. Ранения получили несколько человек.