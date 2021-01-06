В Великобритании на деревьях выросли "ледяные волосы". Фото

В британских лесах этой зимой обнаружили крайне необычное природное явление под названием "ледяные волосы", "сахарная вата" либо "морозные цветы".

Об этом пишет BBC News Украина. Его заметили в графствах Тирон и Фермана в Северной Ирландии (посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Ученые объяснили, что необычные ледяные кристаллы образуются на трухлявой древесине во влажные зимние ночи, когда температура воздуха составляет чуть ниже нуля. Из-за грибка лед приобретает форму тонких волосков диаметром около 0,01 мм.

При попадании под солнечные лучи или просто при прикосновении руки блестящие белые пряди, похожие на волосы или шерсть, сразу тают.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Австралии в декабре 2020 года зафиксировали уникальное природное явление – вода в океане покрылась рыжей пеной. Она захлестнула местные пляжи в южной части пригорода Голд-Коста (штат Квинсленд).

Специалисты объясняют возникновение "пенного" явления стечением сразу нескольких факторов: период сильных дождей и ветреной погоды плюс низкое атмосферное давление. Также среди причин – большое количество загрязненной воды в океане.