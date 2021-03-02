В университете Боливии пятеро студентов погибли, упав во время давки с 4-го этажа. Видео 18+

В боливийском университете ограждения не выдержали давки, из-за чего погибли пять человек, еще трое серьезно пострадали.

Инцидент произошел в городе Эль-Альто во время студенческого собрания, пишет Explica (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В результате образовавшейся давки сломались перила и люди упали с четвертого этажа. Пятеро погибли, еще трое получили травмы и сейчас находятся в реанимации.

По словам министра правительства страны Карлоса дель Кастильо, на место происшествия направился начальник полиции Джонни Агилера, который затем предоставит ему отчет о случившемся.

В свою очередь президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, на рэп-концерте в итальянской провинции Анкона погибли шесть человек и около 120 пострадали. Трагедия произошла на дискотеке Lanterna azzurra во время выступления местного хип-хоп исполнителя Sfera Ebbasta.