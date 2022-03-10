В Украину приехал воевать с РФ сын советницы Джонсона

30-летний гражданин Великобритании и сын депутата от партии консерваторов Бен Грант прибудет вместе с группой других добровольцев воевать с российскими оккупантами в Украине. Он более пяти лет прослужил командиром в Королевской морской пехоте.

О решении Гранта сообщило издание Evening Standart. Он решил встать плечом к плечу с украинскими защитниками после того, как увидел сюжет про атаку армии РФ на жилой дом.

"Я услышал через экран крики младенца. И я, будучи отцом троих детей, подумал, что бы я делал на месте тех, кто там живет? Я бы встал и дрался, чтобы их защитить", – рассказал экс-пехотинец в беседе со львовскими журналистами.

Британский доброволец заверил, что он приехал в Украину не один, а с группой надежных, опытных и сильных людей. Вместе они сумеют оказать достойный отпор захватчикам, которые бомбят города с мирным населением, украинскими женщинами, детьми и стариками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину в качестве военного добровольца на войну прибыл и экс-министр обороны Грузии. Всего в нашу страну прибыло уже больше 16 тысяч добровольцев из разных частей цивилизованного мира.

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