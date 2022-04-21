В Турции заявили, что среди стран НАТО есть заинтересованные в затягивании войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжилась. Дипломат считает, что таким образом члены Альянса намерены добиться большей изоляции России.

Об этом сообщает Hurriyet. По словам главы внешнеполитического ведомства, турецкие власти не думали, что война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые состоялись 29 марта.

"Но после встречи министров иностранных дел Альянса сложилось впечатление, что... в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает", – утверждает министр.

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Чавушоглу также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, переговоры президентов в Турции все еще возможны: "В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия".

Напомним, ранее Чавушоглу заявил, что Турция не вводит санкции против России, поскольку желает оставаться столицей-дипломатом, которая может послужить посредником для обеих сторон.