В Турции зафиксировали уникальное природное явление: ученые объяснили природу линзового облака. Фото и видео

В социальных сетях были опубликованы сотни фотографий интересного облака, появившегося в небе над Бурсой. Линзовое облако имеет необычный и пугающий внешний вид.

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Об этом сообщило издание CNN TÜRK. Облако линзы было видно из многих районов Бурсы, особенно из Османгази, Нилюфера и Кестеля. Кто-то из увидевших облако удивился, а кто-то сделал фото на мобильный телефон. Были и те, кто думал, что облако было НЛО (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так как же образуются эти облака? Это проиисходит в результате колебаний ветра от оползней и указывают на движущуюся вниз турбулентность в укромных уголках и закоулках.

Формы облаков в небе имеют важное значение. Это линзовидное облако – по ним определяется прогноз погоды.

Вчера температура в регионе поднялась до 25-26 градусов, что немаловажно. Это означает, что есть локальное облако, вызванное испарением. Образование такого типа облаков означает, что завтра в этом регионе ожидается дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лас-Вегасе (Америка) облако в форме "ядерного гриба" напугало горожан. Дело в том, что неподалеку от города расположен полигон для испытания ядерного оружия, поэтому свидетели необычного природного явления не на шутку обеспокоились.

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