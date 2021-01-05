В Турции нашли храм Афродиты возрастом 2500 лет. Фото

В провинции Измир на западе Турции найдены остатки храма Афродиты, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет.

Доцент кафедры археологии университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле Элиф Копарал, которая руководит раскопками, отметила величие раскопки, сообщило издание Cumhuriyet.

"Во время наших исследований обнаружили храм Афродиты, находка датирована V веком до нашей эры... Руины храма впечатляют. Афродита была очень уважаемой в то время", – рассказала археолог.

В Турции найдены остатки храма Афродиты Anadolu

Раскопки в этом регионе, по словам ученой, начались еще в 2006 году, а первые находки, которые подтвердили существование в этом районе храма, были найдены в 2016 году. Благодаря им археологи смогли определить приблизительную площадь сооружения и создали схему.

Раскопки в этом регионе начались еще в 2006 году Anadolu

Копарал отметила, что помогли в поисках храма сканирования почвы, а также предварительные находки. В частности, могилы знатных людей общины того времени и пещеры, которые почти не используются как священные места. Всего было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из них периода позднего неолита.

Руины храма поражают, отметили археологи Anadolu

Также ранее в южной провинции Турции Мерсин археологи раскопали гробницу древнегреческого астронома и поэта Арата в городе Соли Помпейполис. Остатки древнего города были обнаружены в 19 веке. По словам профессора, руководившего работами, кроме более знакомых зданий, было обнаружено что-то очень уникальное.

Ученый отметил, что находка дает динамику древнему городу и может повлиять на туризм в регионе.

Также в Турции было обнаружено древнейшее доказательство легендарной цивилизации Мидаса – огромный камень с надписями 8 века до нашей эры и хроникой поражения царя на древнем лувийском языке. Находку передали исследователям, и расшифровали иероглифы.

"В один миг мы получили абсолютно новую информацию о Ближнем Востоке бронзового века. Эта каменная плита – успешная находка, которая дала начало большому исследованию", – рассказал один из археологов.

Как сообщал OBOZREVATEL: