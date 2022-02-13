В TikTok запустили опасный рецепт курицы: врачи забили тревогу

В социальной сети TikTok появился новый тренд под названием Sleepy Chicken (тренд сонной курицы — Ред.). Пользователи снимают на камеру, как готовят куриную грудку в лекарстве от простуды и кашля, что, по словам врачей, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает издание New York Post. Эксперты предупредили, что опасно готовить мясо или что либо-другое вместе с лекарственными средствами.

Для "рецепта" тиктокеры использовали жидкие препараты Nyquil или Benadryl, которые продаются без рецепта. На видео некоторые пользователи выливали в посуду с сырой курицей более полубутылки лекарства зеленого цвета. Один только вид такого "блюда" вызывает не очень приятные ощущения.

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Медики не одобряют эту тенденцию и просят пользователей держаться от нее как можно дальше.

Так, доктор Джефф Фостер в интервью The Sun подчеркнул, что социальные сети никогда не следует использоваться как источник медицинской информации.

"В некоторых случаях это имеет тенденцию выявлять худшее, отсюда и дарвиновский подход противников прививок, получающих свои медицинские "исследования" из таких источников, как Facebook и Instagram", – сказал Фостер.

Он добавил, что новое увлечение "не просто бессмысленно, а невероятно опасно".

Доктор Аарон Хартман, врач и ассистент клинического профессора семейной медицины в Университете Содружества Вирджинии, объяснил, почему эта тенденция опасна.

"Когда вы варите лекарства от кашля, такие как Nyquil, вы испаряете из них воду и алкоголь, оставляя курицу насыщенной сверхконцентрированным количеством лекарства. Если вы съедите это блюдо, это будет похоже, если бы вы на самом деле выпили от четверти до половины бутылки Nyquil", – сказал Хартман.

В некоторых видеороликах в TikTok показано, что люди варят сырую курицу в лекарстве всего пять минут, прежде чем подать ее "готовой к употреблению". Хартман объяснил, что это может привести к пищевому отравлению, которое, вероятно, спровоцирует тошноту и диарею.

По его словам, еще один риск такого "рецепта" в том, что человек вдыхает испарения препаратов. "Лекарство очень быстро попадает в кровоток и не проходит через печень для детоксикации. Эффекты могут быть достаточно плохими, в зависимости от того, сколько вы вдыхаете", – добавил Хартман.

Фостер же предупредил, что при употреблении такой курицы легко может наступить передозировка, что в отдельных случаях приводит к острому отравлению печени, а также головокружению, рвоте, судорогам и даже смерти.

Врач сравнил это с "принятием целой упаковки парацетамола одномоментно".

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