В Таллине роботы-курьеры застряли в снежных заносах: дворники не расчистили тротуар. Видео

В столице Эстонии многие роботы-курьеры оказались в снежной ловушке и не смогли вовремя выполнить доставку. В силу особенностей конструкции даже небольшой снежный покров оказался роботам не под силу.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала Галина Морозова. В комментариях женщина добавила, что все попытки роботов выбраться из снежной ловушки оказались тщетны из-за чего у некоторых разрядилась батарея (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время мнения пользователей соцсети разделились из-за такого курьеза. Пока одни дискутировали на тему современных технологий и искусственного интеллекта, другие возмутились, почему коммунальные службы в Таллине не расчистили тротуары от снега.

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Кроме того позже люди в комментариях поделились видео, на котором "спасенные" от снега роботы-курьеры все же продолжили свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские инженеры создали робота-сокола, который может взлетать, приземляться и хвататься за ветки, как настоящая птица. Также он способен ловить объекты в воздухе.

Интересно, что за девять месяцев 2021 года компании Соединенных Штатов купили 29 тыс. "рабочих" роботов, потратив на это 1,48 млрд долларов. Одна из главных причин этого – нехватка работников.