В США заявили, что следят за ситуацией с "миротворцами" РФ в Казахстане: все станет ясно уже в ближайшие дни

В США крайне тщательно следят за ситуацией в Казахстане и за тем, покинут ли его силы Организации договора коллективной безопасности в установленный срок. Принципиальным моментом в этой ситуации является сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом заявил представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер в интервью телеканалу "Дождь". Он отметил, что все станет ясно уже в ближайшие дни, и напомнил слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что когда российские войска приходят куда-то, "их бывает сложно заставить уйти".

Карпентер не захотел развивать эту тему, однако подчеркнул, что США очень ценят партнерство с Казахстаном, а Блинкен несколько дней назад провел телефонный разговор с Министром иностранных дел страны.

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"Это то, что мы хотели бы видеть в ближайшее время – полное восстановление суверенитета Казахстана", – отметил представитель США.

Напомним: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "миротворческая миссия" ОДКБ в Казахстане успешно завершена. Поэтапный вывод войск начнется с 13 января.

В свою очередь командующий "миротворцами" Андрей Сердюков также заявил, что они скором времени собираются покинуть страну. Вместе с Министерством обороны организация уже разрабатывает план. Он отметил, что объекты, которые охраняли силы ОДКБ (военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан) будут переданы правоохранительным органам Казахстана.

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