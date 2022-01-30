В США задержали мужчину, готовившего покушение на Байдена: все начиналось с угроз в соцсетях. Фото

В США задержали мужчину, который ехал в Вашингтон, чтобы убить президента Джо Байдена. Речь идет о Скотте Мерримане.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы. Задержанный сказал, что "Бог приказал ему отрубить голову змеи в сердце нации".

Мерримана схватили сотрудники Секретной службы во время поездки из Канзаса в Мэриленд. Он сказал полицейским, что едет в Белый дом, чтобы "передать Байдену послание и сказать, что людям надоел раскол в стране".

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В его рюкзаке нашли наполненный патронами 45-го калибра магазин и прицел. Правоохранителям он сказал, что ему Бог "велел взять боеприпасы", а прицел нужен был для "разведки".

До этого он на своей странице в Facebook сделал несколько публикаций, в которых также содержались угрозы.

Мужчину обвиняют в угрозах президенту и межгосударственном общении с угрозой нанесения ущерба.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Байден пережил несколько личных трагедий. По данным американских СМИ, он в свое время потерял жену, дочь и сына.