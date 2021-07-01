В США выдвинули обвинения финдиректору компании Трампа, – CNN

Окружная прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке предъявила обвинение финансовому директору холдинговой компании по недвижимости "Trump Organization" Аллену Вассельбергу. Конечный бенефициар компании – 45-й президент США Дональд Трамп, но он в указанном уголовном деле не фигурирует.

Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на собственные источники. Известно, что прокуроры возбудили дело против финдиректора крупнейшего холдинга из-за сокрытия полной информации о доходах и неуплаты налогов.

"Сколько именно обвинений содержится в заключениях окружного прокурора Манхэттена, точно неизвестно. Однако речь идет о многочисленных льготах и для сотрудников и списания за счет компании арендной платы за жилье, дорогих автомобилей, обучения в частных школах их детей", – указали журналисты.

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Сам представитель прокурора Сайрус Вэнс и юристы холдинга "Trump Organization" отказались от комментариев до того времени, как начнется судебный процесс. Тем не менее обвинения были предъявлены спустя два года проведения следствия и проверки документов компании.

45-й президент США Дональд Трамп неоднократно сталкивался с запросами и проверками от окружной и государственной прокуратуры, однако обвинения в противоправной работе "Trump Organization" стали прецедентом за все годы его работы в бизнесе и политике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп по-прежнему не может смириться с поражением на президентских выборах в США и заявил, что его конкурент Джо Байден пошел по пути экс-президента Украины Виктора Януковича.