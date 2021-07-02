В США временно вернули запрет на смертные казни на федеральном уровне

В четверг, 1 июля, генеральный прокурор США Меррик Гарланд временно приостановил исполнение смертных казней на федеральном уровне. Мораторий будет действовать на время рассмотрения Министерством юстиции вопроса о целесообразности этой процедуры.

Об этом идет речь в служебной записке для высокопоставленных чиновников, опубликованной на сайте Минюста. Гарланд отметил, что все, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только имеют права, гарантированные Конституцией и законами США, но и могут рассчитывать, чтобы с ними обращались гуманно и справедливо.

"Это обязательство имеет особую силу в связанных со смертной казнью случаях", – подчеркнул генпрокурор.

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По его словам, также вызывает беспокойство количества оправдательных приговоров по делам приговоренных к казни граждан.

Федеральные казни в США не проводились в течение 17 лет, когда президент Дональд Трамп в июле 2020 года отменил установленный мораторий.

Это включало принятие нового протокола для введения смертельных инъекций на федеральном уровне препаратом пентобарбитал.

С 1973 по 2015 годы в США из камер смертников были выпущены со снятием обвинений 156 человек. Некоторые из них провели в камере смертников по несколько десятилетий. Например, в марте 2015 года были сняты все обвинения с Дебры Милки, которая провела в камере смертников 22 года

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 13 января казнили 52-летнею Лизу Монтгомери за убийство беременной американки и похищение ее ребенка.

Она стала первой женщиной, казненной федеральным правительством с 1953 года, и единственной, приговоренной к такому наказанию.