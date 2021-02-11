В США врач вколол вакцину, срок которой истекал, знакомым и жене: его уволили

В США врач Хасан Гокал вколол вакцину от коронавируса, срок годности которой истекал, 10 пациентам, включая свою жену.

Как сообщает The New York Times, за свои действия доктора уволили с работы, а также обвинили в краже 10 доз вакцины на общую сумму 135 долларов.

В публикации говорится, что после открытия флакона с вакциной оставалось всего 6 часов, чтобы применить препарат. Врач направил 10 человек к себе в дом, где и сделал прививки. Среди его пациентов были его знакомые, и другие люди. Например, Гокал вколол вакцину 90-летнему пациенту, который был прикован к постели. Также препарат получила 80-летняя женщина с деменцией, мать с ребенком. Последнюю дозу он вколол своей жене, у которой было легочное заболевание, из-за которого у нее возникла одышка.

"Мой мир рушился… Боже, это был самый тяжелый момент в моей жизни", – вспоминал врач.

Против врача выдвинули обвинения, но судья отклонил их как необоснованные. Хотя окружной прокурор пообещал подать апелляцию. Сторона обвинения делает из медика "холодного оппортуниста". В тоже время его адвокат говорит, что действовал ответственно и даже героически.

Кроме того, Техасская медицинская ассоциация и Медицинское общество округа Харрис опубликовали заявление в поддержку таких врачей, как доктор Гокал, которые изо всех сил пытаются "не тратить впустую вакцину в проколотом флаконе".

"В этой ситуации трудно понять какое-либо оправдание для обвинения врача, действующего из лучших побуждений, в уголовном преступлении", – говорится в заявлении.

Пока судебное разбирательство не завершено врач работает волонтером в некоммерческой клинике для лиц без медстраховки.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист сказал, что во время кампании по вакцинации от коронавируса в Украине будут актуальными все ограничительные меры, действующие на сегодняшний день.