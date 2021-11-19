В США в последние часы отменили казнь осужденного за убийство: за него вступились миллионы людей

В США отменили казнь Джулиуса Джонса, осужденного за убийство. Решение было принято губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом буквально за несколько часов до того, как приговор привели бы в исполнение.

Об этом пишет ВВС. Отмечается, что накануне в школах провели флешмоб в поддержку осужденного, участники которого требовали помилования.

Также за Джонса вступались многие знаменитости, среди которых Ким Кардашьян. Кроме того, более шести миллионов человек подписали петицию "Справедливость для Джулиуса" – они утверждают, что имеет место "фундаментальный сбой в системе".

Ститт после изучения материалов, которые предоставили стороны, и "молитвенных размышлений" решил заменить приговор на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

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Казнить 41-летнего Джонса должны были 18 ноября в 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву) в исправительной колонии "Макалестер" при помощи смертельной инъекции.

Его осудили по обвинению в убийстве главы страховой компании во время угона автомобиля, которое было совершено в 1999 году.

Джонс заявлял, что настоящим убийцей является школьный друг, который подставил его. Однако сторона обвинения настаивала, что улики против Джулиуса были неопровержимыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в США казнили 52-летнею Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной американки. Она стала первой казненной на федеральном уровне женщиной за 70 лет.