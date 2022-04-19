В США рассматривают возможность признания России государством-спонсором терроризма – CNN

Госдепартамент США рассматривает возможность официального объявления России государством-спонсором терроризма. Американские политики изучают все доступные инструменты, с помощью которых можно наказать Кремль за зверскую войну против Украины.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на представителя Госдепартамента Неда Прайса. По его словам, для принятия такого решения может понадобиться несколько недель.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон", – подчеркнул он. Пресс-секретарь добавил, что Вашингтон готов применять в отношении РФ все меры, которые будут "эффективными и уместными".

Согласно трактовке американского Госдепа, называться государствами-спонсорами терроризма могут те страны, которые "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Сейчас в США в этом списке числятся всего четыре государства: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе журналисты The Washington Post писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский просил лидера США Джо Байдена на законодательном уровне признать Россию государством, которое спонсирует терроризм. Этот вопрос якобы был поднят во время их телефонного разговора. Однако издание утверждало, что Байден не дал конкретного ответа на эту просьбу.