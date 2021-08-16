В США произошла стрельба возле спортбара, погибли три человека. Фото, видео и все подробности

Ночью 14 августа мужчина на фоне конфликта открыл стрельбу в спортбаре Boom Boom Sports Bar в районе Ист-Сайд на восточной стороне Манхэттена (штат Нью-Йорк, США). В результате этого три человека погибли, еще двое получили травмы.

Преступник скрылся с места происшествия. Семьи погибших призвали правоохранительные органы провести справедливое расследование и наказать виновного, сообщает KSAT.com (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным полиции, около 03:30 в воскресенье внутри бара началась драка между двумя посетителями, которая позже "перешла" на парковку рядом с заведением. В ходе нее мужчина подошел к своей машине, вытащил винтовку и начал стрелять – в воздух и по людям.

Издание же News4sa пишет, что стрелявшим был охранник заведения. Отмечается: когда кто-то подошел к авто на стоянке, чтобы якобы взять оружие, охранник достал пистолет и выстрелил.

"Он начал стрелять в воздух на обратном пути в бар. Встретил много людей на стоянке. По окончании этой встречи пять человек были застрелены. Трое теперь мертвы", – процитировало издание копа.

Ранения получили две женщины и трое мужчин, которые возвращались в бар. От полученных травм женщина и мужчина скончались на месте, еще один раненный – в больнице. Состояние остальных медики назвали критическим.

Подозреваемый все еще находится на свободе, никакой информации о нем полиция не разглашает. Правоохранители заявили, что расследование в деле продолжается, и пообещали сообщать подробности по мере их появления.

Отмечается, что жертвами обстрела стали двое родственников – 26-летний Мауро Родригес и 32-летняя Эйприл Родригес, а также 28-летний Дэн Мартинес. Их родные призвали всех, у кого есть дополнительная информация, связаться с правоохранительными органами.

"Если вы что-то знаете, пожалуйста, скажите, потому что мой брат погиб. Не только мой брат, еще двое... Мы просто хотим справедливости для нашей семьи. Если бы это был член вашей семьи, вы бы тоже этого захотели", – подчеркнула Даниэль Мартинес.

Предполагается, что бар работал в нерабочее время. СМИ исследовали "отношения" заведения с Комиссией по алкогольным напиткам и обнаружили, что владелец ранее получил письменное предупреждение за нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) произошла стрельба в средней школе Washington Middle School. Погиб 13-летний ученик, а нападвшего задержали.