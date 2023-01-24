В США произошла массовая стрельба, погибли 7 человек: злоумышленник открыл огонь в присутствии детей. Фото

В пляжном поселке Half Moon Bay в штате Калифорния, США, произошла массовая стрельба, которая привела к гибели семи человек. В преступлении подозревается 67-летний местный житель Чуньли Чжао.

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О трагическом инциденте сообщило издание Los Angeles Times. Отмечается, что свидетелями преступления стали дети, которые жили поблизости и в то время возвращались со школы.

"Такая стрельба ужасна; это трагедия, о которой мы слышим слишком часто. Для детей видеть это немыслимо", – сказала шериф округа Сан-Матео Кристина Корпус.

Как пишет издание, подозреваемый, предположительно рабочий одной из близлежащих ферм или питомников, был арестован примерно через два часа после стрельбы, когда сидел в припаркованной машине на участке шерифа. По словам официальных лиц, жертвами также являются рабочие близлежащих ферм.

Первые четыре из них были обнаружены в квартале 12700 Сан-Матео-роуд в некорпоративном районе округа незадолго до 14:30. Пятая жертва также была найдена в этом районе и доставлена ​​​​в медучреждение с опасными для жизни травмами, сообщили СМИ. Позже полицейские обнаружили еще трех жертв с очевидными огнестрельными ранениями в квартале 2100 шоссе Кабрильо.

Следствие предполагает, что подозреваемый ездил из одного места в другое, стреляя в неопознанных жертв. Мотив стрельбы до сих пор неизвестен, говорится в заявлении чиновников шерифа.

Оружие, которое, как предполагается, использовалось в инциденте, полуавтоматический пистолет, было найдено в его машине.

Напомним: 22 января в США во время празднования китайского Нового года в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу. В результате нападения пострадали по меньшей мере 16 человек, из которых 10 – погибли.

Через час после этого инцидента в американском штате Луизиана также произошла массовая стрельба в ночном клубе, в результате которой пострадало как минимум 12 человек. Как отмечается, кровопролитие устроили в столице штата, городе Батон-Руж, в клубе Dior Bar & Lounge. Мотивы преступления правоохранительные органы пока не раскрывают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января в Атланте, США, прошли массовые протесты из-за убийства полицейским активиста Мануэля Эстебана Паеса Терана, которое произошло накануне в среду. Протесты переросли в погромы, в результате чего шесть человек были задержаны полицией.

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