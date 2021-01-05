В США придумали "умные водяные часы"

Калифорнийский стартап Nudge Systems спроектировал и изготовил устройство Smart Water Pleco для подсчета расхода воды в домашнем хозяйстве.

Как сообщил New Atlas, девайс даже умеет предупреждать хозяев об утечке в водопроводе. Для передачи, обработки и отражения данных он использует домашнюю сеть Wi-Fi.

"Умные водяные часы" состоят из четырех частей: датчика, корпуса аккумулятора, дисплея и приложения для IOS и Android. Работают они по такому принципу: пользователь подсоединяет датчик к домашнему счетчику воды с помощью ремешка. Сенсор передает данные в корпус аккумулятора, тот транслирует их на дисплей.

Алгоритмы, запатентованные компанией, обрабатывают сигналы, поступающие из точки, откуда поставляется вода, и превращают их в информацию об использовании жидкости во время принятия душа, смыва, использование крана и так далее. Анализируются, в частности, скорость и продолжительность действий пользователей с водой.

Изобретение также предоставляет данные об общем потреблении воды за день, неделю и месяц и в разное время дня.

Стоимость Smart Water Pleco в США составляет $249 плюс предоплата за обработку данных в размере $5.

Smart Water Pleco newatlas.com

"Умные часы" состоит из четырех частей newatlas.com

Стоит устройство в США $249 newatlas.com

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