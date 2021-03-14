В США объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому

Президент США Джо Байден еще не звонил украинскому гаранту Владимиру Зеленскому. Предполагается, что таким образом Америка хочет побудить президента Украины активно бороться с коррупцией.

Эта задержка не связана с "коррумпированной попыткой Трампа заставить Зеленского раскопать компромат на Байдена", пишет The Washington Post. В администрации Байдена считают, что избавление от коррупции жизненно важно для стабилизации украинской экономики и сохранения независимости Украины от России.

В статье отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".

В США ожидают, что Зеленский проявит большую активность в "битве с олигархами". В частности, речь идет про украинского бизнесмена Игоря Коломойского, против которого 5 марта США ввели санкции.

"Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с г-ном Коломойским и поддержать уголовное дело против него", – отмечает The Washington Post.

Напомним, Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины, рассказала, когда состоятся переговоры между Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом.

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