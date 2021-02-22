В США накрыли юрфирмы, помогавшие русским и украинцам получать статус беженцев под видом журналистов и ЛГБТ

Федеральное бюро расследований США (ФБР) задержало девять сотрудников двух юридических организаций Нью-Йорка – "Фирма Джамгарова" и "Русская Америка", которые помогали гражданам России и Украины обманным путем получить убежище.

Обвинительный акт опубликовали на сайте Министерства юстиции США. Обе фирмы консультировали жителей России и стран СНГ насчет того, как им получить визу, право на убежище или гражданство, понимая, что клиенты не имеют на это права.

Для оформления убежища в США в юрфирме "Фирма Джамгарова" учили клиентов лгать под присягой, рассказывая выдуманные истории о преследованиях на родине из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Для этого организация наняла писателей и блогеров, которые составляли поддельные письменные показания клиентов.

Сотрудники "Русской Америки" помогали заказчикам создавать и вести онлайн-блоги, в которых клиентов выставляли журналистами, которых могут преследовать на родине из-за их выдуманных политических взглядов. Кроме того, они, как и "Фирма Джамгарова", рекомендовали людям врать о травле на почве сексуальной ориентации.

"Изощренный обман, якобы созданный группами адвокатов и менеджеров в этом расследовании, поражает...Создание ложных нарративов с целью сокрытия личности людей, ищущих убежища в Соединенных Штатах, угрожает нашей национальной безопасности, и мы будем продолжать решать эту проблему соответствующим образом", – отметил заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший.

Оба дела расследуются отделом Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США Коломойского лишили $17 млн из-за продажи его бизнес-центра. При этом все $17 млн, полученные от сделки, будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средства.