В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете: один человек погиб, 12 ранены

В штате Тенесси в США в четверг, 23 сентября, мужчина открыл стрельбу в супермаркете Kroger. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 человек пострадали.

Злоумышленник преследовал покупателей и сотрудников, которые убегали от него по проходам и прятались в морозильных камерах, сообщает Reuters и ВВС. По предварительной информации, после нападения стрелок покончил с собой на месте ЧП.

На момент начала перестрелки в магазине было 44 сотрудника и неопределенное количество покупателей. В полиции рассказали, что из 12 раненых один человек был госпитализирован в отделение хирургии, еще одного медики забрали в реанимацию. Еще у одного пострадавшего случился приступ паники.

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Отмечается, что правоохранители приехали в магазин почти сразу после стрельбы. Информацию о стрелке и его личность не разглашают. По словам источников издания, злоумышленник был сотрудником супермаркета, которого уволили оттуда накануне.

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