В США морги переполнены жертвами COVID-19, холодильники для тел начали сдавать в аренду

США остаются наиболее пострадавшей от коронавируса страной с более чем 350 тысяч жертв и почти 21 млн инфицированных. Только за предыдущие сутки умерло 2107 пациентов.

Как пишет la Repubblica, ситуация в Калифорнии становится все более критической, особенно на юге штата, где в похоронных бюро не хватает мест.

"Я занимаюсь похоронным бизнесом уже 40 лет и никогда в жизни не думала, что я должна буду говорить семье: "Нет, мы не можем забрать вашего родственника", – сказала владелица похоронного бюро в Лос-Анжелесе Магда Мальдонадо.

Ее бюро проводит по 30 церемоний в день, что в шесть раз больше обычного.

Мальдонадо пришлось арендовать дополнительные 15-метровые холодильники для тел, которые не успели похоронить сразу.

Замедлился весь процесс захоронения и кремации, включая бальзамирование тел и получение свидетельств о смерти. В обычное время кремация может происходить в течение дня или двух, сейчас на это уходит неделя и больше.

Между тем, уже 4,2 миллиона жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Больше всего жителей привилось в Калифорнии (412 тысяч), Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч), а меньше всего – в Вайоминге (7,5 тысяч) и округе Колумбия (15 тысяч).

Всего по территории США распределили более 13 млн доз вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире за сутки заразились еще 549 080 человек. Из-за этого количество всех подтвержденных случаев заражения достигло уже более 84,9 млн.