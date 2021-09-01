В США компания отправила сотрудников в отпуск, чтобы избавиться от стресса

Производитель спортивных товаров Nike отправил сотрудников главного офиса, расположенного в штате Орегон, в недельный отпуск. Таким образом руководство решило помочь работникам побороть стресс в период пандемии.

Об этом в LinkedIn сообщил глава отдела аналитики Мэтт Марраццо. Он напомнил, что многие сотрудники в прошлом году испытывали сильную усталость.

"Найдите время, чтобы отдохнуть, избавиться от стресса и провести время с близкими", – отметил Марраццо.

Он напомнил, что отдых и восстановление является ключевым для дальнейшей эффективной работы.

"Это не просто неделя отпуска, это значит, что у нас в приоритете может быть и психическое здоровье и работа", – добавил Морраццо.

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Отпуск был предоставлен сотрудникам офиса в конце августа.

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